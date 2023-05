La Fiorentina si interroga su Gonzalez: stella o zavorra? Crocevia Basilea

Il mercato incombe e nessuno può assicurare che stavolta la Fiorentina non si piegherebbe ad un'offerta analoga a quella rifiutata a gennaio per il numero 22 argentino

Mettere a tacere gli scettici: questa la priorità di Nico Gonzalez, che il Corriere dello Sport in edicola oggi sostiene essere stato spesso più una zavorra sia economica sia tecnica, visto che nell’ultimo periodo l’esterno raramente ha saputo incidere quando è stato impiegato. Napoli, Basilea, Udinese, apporto nullo sia da titolare sia a gara in corso. E anche l'ambiente, si legge, riflette. A parte la zuccata di Salerno, gli ultimi lampi sono arrivati a Poznan, con il tiro sul palo ribattuto in rete da Cabral e il gol del 2-1. Italiano ha avvertito tutti, a Basilea va in campo chi sta bene fisicamente e mentalmente. In Europa Nico ha sempre fatto piuttosto bene, e adesso è alla chiamata decisiva.