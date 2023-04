La Fiorentina sfrutta il peso del Franchi: l’iniziativa per il tifo viola

Termina domani, alle 15, "Una poltrona per due coppe", iniziativa della Fiorentina in vista delle 2 gare casalinghe con Cremonese in Coppa Italia e Poznan in Conference League

Termina domani, alle 15, "Una poltrona per due coppe", iniziativa della Fiorentina in vista delle 2 gare casalinghe con Cremonese in Coppa Italia e Poznan in Conference League. L'iniziativa prevede la prelazione sul posto per gli abbonati al campionato di Serie A (10mila pack disponibili). Se non fosse raggiunta la soglia dei 10mila pack sottoscritti, sarà attiva la vendita libera. L'acquisto del pack garantisce il diritto alla prima fase esclusiva di prelazione per eventuale turno successivo delle competizioni. Lo riporta La Nazione.