La Fiorentina segue Maldini. Ma se ne riparlerà solo in estate

Non è un mistero che la convocazione in nazionale maggiore di Daniel Maldini abbia aumentato l'interesse delle grandi squadre per lui. Il trequartista del Monza è stato autore di un'ottima crescita. e anche la Fiorentina lo sta seguendo. Ma come riporta La Gazzetta Dello Sport il ragazzo non lascerà la Brianza in inverno. Le clausole da 12 e 15 milioni non sono valide a gennaio, per questo se ne riparlerà in estate.