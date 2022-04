La Fiorentina se la gioca, ma non è cinica: ora servirà una reazione forte

La Fiorentina gioca, ma non incide. Un errore di Dragowski spalanca la porta alla Juventus

All'inizio del pezzo, il quotidiano si concentra sull'errore di Dragowski sul gol di Bernardeschi, ma è anche vero che il polacco era stato decisivo prima su Morata e Vlahovic. "Allora - si legge - è bene spostare l’attenzione su altri temi, per non crocifiggere il portiere e non focalizzarsi soltanto sul dito pur di non guardare la luna. Intesa come una prestazione che doveva essere perfetta e che invece ha mostrato qualche pecca che la squadra di Allegri ha sfruttato rimanendo compatta e ripartendo in velocità coi suoi interpreti più offensivi. Basti pensare al 69% di possesso palla della Fiorentina a fine partita, oppure alle occasioni da gol superiori rispetto agli avversari. I viola, così come nella loro natura, hanno tenuto il pallino del gioco. Ma stavolta, rispetto ad altre uscite, qualcosa non ha girato come al solito. Nella circolazione, nella ricerca degli spazi.