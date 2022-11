La Fiorentina saluta i suoi tifosi: un anno di addii incredibili e scommesse

Oggi la Fiorentina, con il match contro la Salernitana, saluta i suoi tifosi e gli dà appuntamento nel 2023. Infatti, questa sarà l'ultima gara al gara al Franchi prima della sosta per il Mondiale che terrà la Serie A ferma per due mesi. La Nazione si sofferma sul 2022, anno che ha caratterizzato la stagione viola con il ritorno in Europa, ma anche addii e scommesse. Il riferimento ovviamente va alla cessione di Dusan Vlahovic e l'arrivo di Luka Jovic, una scommessa ancora da vincere.