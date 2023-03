La Fiorentina ritrovata: le chiavi del riscatto dei gigliati

Un mese d’oro, quello appena passato: sette vittorie e un pareggio nelle ultime otto gare dei viola. Sei successi consecutivi, otto in totale in Europa (miglior risultato di sempre in una partecipazione). La Repubblica riporta oggi sulle sue pagine alcuni dati relativi all'ultimo mese della Fiorentina di Vincenzo Italiano, sottolineando la ritrovata serenità della squadra dell'ex tecnico dello Spezia. Non solo le reti di di Cabral (sette nelle ultime otto gare e dodici in totale in stagione), ma anche un Jovic più convincente ed il recupero di centrocampisti importanti (vedi la meravigliosa rete di Castrovilli contro il Sivasspor a distanza di 451 giorni dall’ultima volta). La Fiorentina sembra essersi messa alle spalle il periodo più complicato, quello di inizio 2023 dove davvero non riusciva a ingranare. Niente girava per il verso giusto e Italiano, insieme al suo staff, ha dovuto lavorare a lungo per trovare una luce. Le tante occasioni create hanno trovato soluzione nelle giocate di Cabral e di Jovic, 23 gol in due, il centrocampo è tornato a dettare i giusti ritmi e la difesa corre sempre meno rischi. Il mese di marzo si chiuderà domani con la sfida a Lecce ma quello di aprile sarà cruciale per i viola: 9 gare in totale, tra semifinali di Coppa e quarti di Conference. Legittimo crederci e sognare, ora che la Fiorentina si è ritrovata ed è maturata.