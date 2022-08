La Fiorentina riparte da Terracciano: giovedì tocca a Gollini col Twente

Il Tirreno accende i riflettori sul ballottaggio in porta: la foto pubblicata sui social dalla Fiorentina, con il numero uno di Terracciano sotto la torre di Maratona, è stata pure una sorta di indizio per tutti, un benvenuto al campionato scandito dal diretto protagonista. Gollini, dal canto suo, potrebbe fare il debutto dall'inizio in campo internazionale, nel play off di Conference, giovedì contro il Twente, sempre al Franchi, lui che in questa competizione ha già giocato con la maglia del Tottenham. Terracciano vuole partire con una rete inviolata davanti al suo presidente, quello che simpaticamente lo soprannominò "San Pietro". Poi sarà il tempo di pensare al rinnovo di contratto e a non lasciare troppo spazio al collega e amico Gollini.