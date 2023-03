La Fiorentina ringrazia l’urna: missione possibile con il Lech Poznan

La Nazione si sofferma sul sorteggio di Conference League che ha visto protagonista la Fiorentina. La squadra di Italiano è stata sorteggiata contro il Lech Poznan, squadra polacca. Un accoppiamento favorevole rispetto a squadre come West Ham e Nizza. Francesi che la Fiorentina potrebbe incontrare nel caso in cui dovesse passare in semifinale. I polacchi non fanno paura, sono terzi in campionato e vengono da un percorso europeo normalissimo essendosi sbarazzati degli svedesi del Djurgardens agli ottavi di finale. Prima ancora, i polacchi avevano eliminato il Bodo/Glimt nello spareggio, avendo terminato il girone al secondo posto dopo il Villarreal.