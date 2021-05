“La Fiorentina rimontata”: quanti punti persi da vantaggio

La squadra viola e l'incubo rimonta concretizzatosi sempre più spesso, troppi i punti dilapidati da situazione di vantaggio

Problema strutturale o mentale, ma la Fiorentina per l’ennesima volta non è stata capace di conquistare i tre punti. Così argomenta il Corriere Fiorentino, ritornando sulla rimonta subita da Palacio &co domenica. La squadra viola è tra le più rimontate in Serie A: sono almeno 12 le partite in cui si è fatta riprendere. Complessivamente 23 i gol subiti in situazione di vantaggio e solo 4 le sfide in cui la Fiorentina non ha pagato dazio (nelle vittorie con Udinese, Crotone, Benevento e Verona). Nelle altre 8 circostanze le rimonte subite sono risultate fatali.