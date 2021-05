Allarme difesa per Iachini, Martinez Quarta un caso

Da quando il tecnico è tornato in panchina la squadra ha incassato ben dodici gol in sei partite, Quarta dimenticato

Come riportato da Repubblica, da quando Iachini è tornato sulla panchina gigliata la squadra ha incassato ben 12 gol in sei partite. Un dato decisamente poco confortante in vista degli importanti match ancora da disputare per raggiungere la salvezza. Il pari contro il Bologna, e il contemporaneo momento positivo di Cagliari e Torino, impongono riflessioni. La Fiorentina deve fare i conti con una classifica incerta, i 4 punti di vantaggio sul Benevento, terz'ultimo, sono preziosi ma non consentono un rilassamento. La squadra non gira come dovrebbe e dopo 34 giornate si ritrova laggiù, impossibilitata dal poter concretizzare la programmazione futura.