Bucciantini: “Vignato, mai fatti tre assist. De Zerbi? Non firma in bianco”

L'opinione di Marco Bucciantini

L'opinionista di Sky Marco Bucciantini ha parlato al Pentasport di Radio Bruno nel day-after del pareggio di Bologna: "Secondo me il centrocampo viola fa poco filtro, la palla è spesso scoperta ma non dovrebbe esserlo. Non è solo un problema di difesa, anche se il rendimento di alcuni sta peggiorando, adesso lo vedo nettamente insufficiente. Vignato non ha mai fatto tre assist in vita sua, ieri si invece. Devi difendere la permanenza in Serie A, il problema è anche di una fragilità mentale. De Zerbi e Gattuso non avrebbero firmato in bianco, Firenze è una piazza importante ma non si viene in bianco. Dopo questi campionati e con una proprietà nuova servono delle certezze, tecnici come loro verrebbero a Firenze solo con le certezze di acquistare giocatori funzionali al loro gioco. Juric? Bisogna scegliere l'idea di calcio. Non siamo in grado di inserire un giocatore che tenga un pallone".