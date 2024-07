La Fiorentina rimarrà un tabù per Barzagli. Il passato bianconero incide sul futuro

Andrea Barzagli alla Fiorentina, anzi no. Come nel 2008 quando l’allora difensore del Palermo fu ad un passo dal vestire la maglia viola prima dell’inserimento del più ricco Wolfsburg, a Barzagli anche stavolta sfugge all’ultimo tuffo la possibilità di entrare nel club viola. Anche se a far saltare l’arrivo del campione del mondo 2006 alla Fiorentina, questa volta più che nella corte di un altro club il motivo va ricercato all’ombra del suo passato importante nella Juventus. L’ex bianconero era infatti ad un passo dal sedersi sulla panchina dell’Under 16 viola ma la scelta definitiva cadrà su un altro profilo che la Fiorentina renderà noto tra qualche giorno insieme a quelli di tutti gli altri tecnici del settore giovanile. Da quanto fa trapelare la società viola, in realtà il rapporto con la Juventus non c’entrerebbe e non ci sarebbe state pressioni o condizionamenti dalla piazza e si tratterebbe di una normale scelta fatta dal club tra più candidati valutati in questo periodo. Sta di fatto che appena trapelata la notizia di un suo ingresso in società, a Firenze e soprattutto sui social è serpeggiato un certo malumore per la scelta di un ex simbolo della Juventus da piazzare su una panchina viola. Un malumore che non può essere passato inosservato. E tutto questo nonostante Barzagli da ragazzino abbia giocato in club fiorentini e per sua stessa ammissione sia stato un tifoso viola che andava al Franchi, e che dal 2019 sia tornato a vivere definitivamente Firenze. E, ancora, nonostante il figlio giochi nell’Under 15 viola. L’ex giocatore ha preferito non commentare l’esclusione. E così per lui la Fiorentina resterà ancora un tabù. Lo riporta Tuttosport.