La Fiorentina rifarà il centrocampo: Palladino ha bisogno di un leader

La Fiorentina ritoccherà e non poco il centrocampo. I centrocampisti più utilizzati, da un’annata all’altra, non indossano poi più la maglia viola. Torreira, guida del reparto anche in termini di impiego, al termine della stagione 2021-22 non fu riscattato; Amrabat, passato dai (soli) 1.051 minuti ai 3.497 della stagione 2022-23, ceduto in prestito con diritto di riscatto al Manchester United; Arthur, quasi 3 mila minuti in campo. Se, in merito al futuro di Amrabat, le parole del ds Pradè appaiono inequivocabili, («Lui è in Premier e penso che lì voglia rimanere») sono in sospeso le situazioni, a proposito di centrocampisti, di giocatori come Castrovilli, Bonaventura e Duncan.