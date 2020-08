La Fiorentina può fare cassa con Pulgar. Ma la prima offerta del Betis non è sufficiente

La cessione di Erick Pulgar potrebbe fruttare un bel pacchetto di milioni alla Fiorentina, con tanto di plusvalenza. Il Betis ha offerto poco più di 10 milioni di euro, troppo pochi per i viola, ma se la proposta dovesse lievitare di 3-4 milioni, allora la società potrebbe dare il via libera al cileno per parlare con gli andalusi. In caso di cessione servirebbe subito un sostituto, visto che Iachini considera Pulgar fondamentale. Lo scrive La Nazione.

