La Fiorentina punta sulle coppe: Barak può essere l’arma in più

"Nato a Pribram, cittadina di 35.000 anime nel cuore della Repubblica Ceca, Barak come maestro di calcio non ha avuto un signore qualunque visto che l’allenatore della squadra locale era suo padre. L’inizio però non fu semplice. Una malformazione congenita alla spina dorsale gli creò non pochi problemi fisici che lui superò con nove mesi di riposo ed esercizi specifici. Non solo. Il fatto di essere allenato dal padre nello spogliatoio creò qualche problema. Roba che lui risolse a modo suo. Ovvero accettando l’offerta dello Slavia Praga e andandosene da casa. Il carattere, appunto. E fu proprio a Praga che Antonin esplose, vincendo il campionato ceco, conquistando la Nazionale e attirando le attenzioni dell’Udinese che, nel 2017, lo portò in Italia. L’inizio nel nostro campionato fu folgorante. Lui è un trequartista di struttura, uno che grazie al fisico imponente (è alto 1,90) ama entrare nelle zuffe delle aree di rigore.