La Fiorentina prende (quasi) sempre gol: solo tre squadre hanno fatto peggio in A

Il 2-0 a Udine e il 3-0 del “Franchi” al Cagliari sono le uniche due partite in cui la Fiorentina non ha concesso il gol agli avversari in campionato. In entrambi i casi il portiere era Terracciano, confermato titolare in Serie A, ma adesso il dato va migliorato. E' ciò che si legge sul Corriere dello Sport, che sottolinea come due reti inviolate su dodici sia uno score che ha un po' rallentato un inizio di stagione comunque positivo. Lo dimostra il filotto di tre sconfitte di fila con appena 4 reti incassate, senza che i viola riuscissero a farne di più. Anzi, a farne affatto: senza la cooperativa del gol, le cose si sono fatte complicate. Inter e Juve guidano la classifica dei clean sheet con 8 a testa, mentre solo Frosinone (1), Sassuolo e Salernitana (0) hanno fatto peggio della Fiorentina fino ad ora (leggi la classifica completa). Sistemare la fase difensiva sarebbe un buon modo per la Fiorentina di proiettarsi verso il 2024 con rinnovate ambizioni.