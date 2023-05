La Fiorentina premia i fedelissimi: al via la vendita dei biglietti per Praga

Come prevedibile, essendo soltanto 5 mila (circa) i biglietti disponibili, il club ha deciso di premiare «i tifosi che hanno sostenuto la squadra durante tutte le competizioni della stagione». La prelazione sarà quindi divisa in tre fasi

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla vendita dei biglietti per Parga. La Fiorentina ha reso note le modalità di vendita dei tagliandi. Come prevedibile, essendo soltanto 5 mila (circa) i biglietti disponibili, il club ha deciso di premiare «i tifosi che hanno sostenuto la squadra durante tutte le competizioni della stagione». La prelazione sarà quindi divisa in tre fasi: nella prima (dalle 18 di oggi fino a domenica) potranno acquistare i biglietti coloro che hanno sottoscritto sia l’abbonamento al campionato sia il mini-abbonamento di Conference League e sostenuto almeno una trasferta europea. In un secondo momento (dal 29 al 30 maggio), toccherà a chi ha sottoscritto l’abbonamento al campionato o il mini-abbonamento di Conference League e sostenuto almeno una trasferta europea. Infine (dal 31 all’1 giugno) via libera a coloro che hanno fatto almeno una trasferta europea nella stagione in corso.