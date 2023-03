La Fiorentina post giovedì convince a tratti: Italiano si deve riconfermare

Il Corriere Fiorentino si sofferma su un dato della Fiorentina di Italiano. Infatti, quando gioca di giovedì, la viola poi ha risultati altalenanti. Da inizio stagione a oggi infatti, di dieci gare di campionato giocate dopo i giovedì di Conference, i viola ne hanno vinte quattro, contro Verona (andata e ritorno) Spezia e Sampdoria. Per il resto sono arrivati quattro pareggi (due volte con l’Empoli e poi con Napoli e Lecce) e due sconfitte, contro Bologna e Lazio. A colpire però, è soprattutto il fatto che soltanto in un’occasione (a novembre, nel ritorno col Basaksehir, in quello con il Riga e nei match di campionato con Spezia e Sampdoria) la Fiorentina ha chiuso «a punteggio pieno» un tour de force come quello alle porte.