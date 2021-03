La Fiorentina perde pezzi. E’ emergenza per Prandelli

Con gli infortuni di Castrovilli e Igor, l’assenza per squalifica di Ribery, la condizione non al 100% dei rientranti Bonaventura e forse Kouamé, sarà una Fiorentina molto rimaneggiata quella che se la vedrà contro il Parma. L’edizione fiorentina di Repubblica fa la conta degli infortunati alla vigilia dello scontro salvezza di domani e parla della rosa un po’ troppo risicata a disposizione di Prandelli.

La situazione più delicata riguarda il centrocampo, dove ci sono solo Pulgar, Amrabat e Borja Valero. Il forfait di Castrovilli sarà parzialmente tamponato dal ritorno di Bonaventura – di cui bisognerà capire l’autonomia – con Eysseric che potrebbe essere utilizzato come spalla di Vlahovic. Il tecnico viola spera di recuperare anche Kouamé, mentre Kokorin nonostante i 43 minuti in campo contro la Roma non dà certezze.

Ci sarebbe anche Callejon, che dopo esser stato titolare a Napoli il 17 gennaio è entrato solo negli ultimi minuti contro la Sampdoria (panchina con Crotone, Torino, Inter, Spezia, Udinese e Roma). Penalizzato dal modulo, potrebbe essere “rispolverato” domani vista l’emergenza, ma sempre solo a gara in corso.

Verso Fiorentina-Parma, le probabili formazioni