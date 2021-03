Fiorentina e Parma si affronteranno domenica pomeriggio alle 15 allo Stadio Franchi per la 26a giornata del campionato di Serie A. Le due squadre arrivano alla partita con un percorso simile: entrambe sono state sconfitte per 2-1 rispettivamente da Roma e Inter. Il Parma, ad onor del vero, ha lottato fino alla fine con la capolista nerazzurra ma ha dovuto alzare bandiera bianca e adesso si presenta al Franchi con un giorno in meno dir iposo per uno scontro salvezza.

La sconfitta della Fiorentina ha riacceso le polemiche tra i tifosi viola che vorrebbero vedere una maggiore grinta che invece manca da troppo tempo. Sicuro assente Franck Ribery che è stato squalificato per una giornata. Le condizioni di Castrovilli e Igor sono state valutate in giornata e non saranno in grado di scendere in campo. Per Igor si prospetta un’assenza di qualche settimana mentre più veloce dovrebbe essere il recupero di Castrovilli. Qualche possibilità in più per Bonaventura che sta accelerando il recupero anche per via delle tante assenze in una partita delicatissima. In difesa sulla destra potrebbe tornare titolare Malcuit mentre il terzetto difensivo potrebbe essere inserito Caceres al posto di uno spento Milenkovic.

Il Parma ha giocato solo eri sera e stamani D’Aversa ha fatto svolgere un allenamento defatigante per chi ha giocato. Lavoro differenziato per Conti, Cornelius, Gervinho e Zirkzee che devono essere valutati ancora per un eventuale utilizzo al momento non molto probabile.

Fiorentina-Parma, le probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic (Caceres), Pezzella, Martinez Quarta; Malcuit, Amrabat, Pulgar, Borja Valero (Bonaventura), Biraghi ; Eysseric, Vlahovic.

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bani, Osorio, Pezzella; Kurtic, Brugman, Kucka; Karamoh, Inglese, Mihaila.