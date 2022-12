La Fiorentina passeggia contro l’Always Ready. Cabral non convince

E' stato troppo facile sbarazzarsi dell’ Always Ready per la Fiorentina di Vincenzo Italiano , scesa in campo ieri alle 18 al Franchi per il secondo test amichevole di dicembre. I viola hanno avuto la meglio contro i boliviani andando a segno con ben sette marcatori diversi, e portando il risultato sul definitivo 9-0. Italiano, che ha variato gli interpreti in campo tra il primo e il secondo tempo, ha scelto di schierare il 4-2-3-1 in entrambe le frazioni. Segno evidente che ormai il canovaccio tattico battezzato dal tecnico sta dando i suoi frutti.

L'unica nota stonata del match è stata la prova di Arthur Cabral, apparso ancora in evidente ritardo di forma. E, cosa più preoccupante, rimasto di nuovo a secco di reti. Il brasiliano tra i 45’ di Arezzo e i 61’ al cospetto dell’ancor più modesto Always Ready non è stato in grado di trovare mai la via del gol, limitandosi a servire un assist per il 2-0 di Bianco. Per il resto poco o niente da segnalare. Fonte Corriere dello Sport-Stadio.