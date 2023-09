La Fiorentina non subisce gol, ma se c’è da segnare si sente la fatica

La Viola, quando c'è da concretizzare, continua a soffrire e fare fatica. Per fortuna, come contro il Twente l'anno scorso, Nico Gonzalez si prende per mano la sua squadra e trascina la Fiorentina in Europa.

La Gazzetta dello Sport si sofferma su un aspetto della gara della Fiorentina. Infatti, Italiano può sorridere visto che la sua squadra non ha subito gol, ma per quanto riguarda l'attacco c'è qualcosa da rivedere. La Viola, quando c'è da concretizzare, continua a soffrire e fare fatica. Per fortuna, come contro il Twente l'anno scorso, Nico Gonzalez si prende per mano la sua squadra e trascina la Fiorentina in Europa. La sensazione è che quest'anno sia la stagione della consacrazione per l'argentino, il nuovo numero 10 della Fiorentina di Italiano.