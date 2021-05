“La Fiorentina non sia più un market per le squadre di vertice”

L'analisi di Stefano Cappellini su Repubblica

"Il sospiro più grande è nel non doversi più giocare una partita decisiva in quel di Cagliari, e se non sapete il perché, fatevelo raccontare. La salvezza è cosa fatta e ora si può davvero pensare al futuro. Commisso ha promesso in diretta a Diletta Leotta che parlerà dopo il match con i sardi e siamo sicuri che onorerà la promessa, se non altro per non sfigurare troppo in galanteria nel confronto con la proprietà della Roma. Non servono grandi annunci. Basta avere chiaro cosa il patron si aspetta dalla prossima stagione della Fiorentina e quali sono i progetti a medio termine. La Fiorentina coltiva ancora ambizioni di scalata? Non genericamente la parte sinistra della classifica, quella un tempo era la norma, ma i posti che contano. Si può fare? Si può dire che terremo tutti i giocatori più forti, a cominciare ovviamente da Vlahovic? È il segnale che i tifosi aspettano di più, sono troppi anni che la Viola è un market per le squadre di vertice".