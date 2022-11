La Fiorentina non si vuole privare di Nico, ma occhio al mondiale

Sulle pagine di "Repubblica" si fa il punto sul caso Nico Gonzalez. Ieri l'Argentina ha giocato un amichevole in Qatar contro l'Arabia Saudita, dove il giocatore viola non è stato nemmeno convocato. L'esterno si allena parzialmente in gruppo, come successo a Firenze. Ormai non lo si vede in campo dalla sfida contro l'Inter, dove uscì per infortunio dopo pochi minuti. L'infortunio non sembrava di grande entità, ma fatto sta che il ragazzo non ha più visto il campo. I medici argentini lo avevano visitato prima del Qatar rasserenando tutti, ma la sua presenza per l'inizio del mondiale resta in dubbio. Nico si legge, ha giocato solo 10 partite su 23 disponibili, troppo poche per l'acquisto più caro della storia viola. Il giornale poi si sofferma sulle crepe che questa situazione ha creato all'interno. Infatti domenica a Milano, prima e dopo la gara contro il Milan, sia Joe Barone che Vincenzo Italiano hanno sottolineato come questa attesa per il mondiale abbia distratto Nico dalle ultime partite in viola: «C’è chi fisicamente è qui ma mentalmente è al Mondiale», ha detto il direttore generale.« Un calciatore che non è al100% sotto l’aspetto mentale per me è infortunato » , aveva chiosato il tecnico. La società però non cederà il giocatore, vuole ricucire i rapporti, e a meno di offerte clamorose Nico rimarrà, anche se un grande mondiale potrebbe cambiare le se valutazioni. Anche da parte sua c'è la voglia di rimanere. Infine Repubblica parla della polemica social che si è scatenata contro Nico, sotto la sua ultima foto su Instagram, molti tifosi hanno ironizzato, chi più, chi meno, sullo stato di forma fisico dell'ex Stoccarda.