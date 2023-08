La Fiorentina non è più una sorpresa. Questo è l’anno delle conferme

La Nazione, nel suo speciale, analizza la Fiorentina di Italiano al via di questo campionato. Effetto molla prodotto dal dialogo di fine stagione tra lui e Rocco (insieme ovviamente allo stato maggiore) che ha generato la voglia di riprovarci ancora, affidandosi al tecnico che sta lasciando una traccia importante nel calcio non solo a tinte viola. Una squadra plasmata sul dna dell’allenatore che ha chiesto non la luna dal mercato, ma pedine funzionali alle sue idee di pallone, fatte di pressing, ripartenze e la ricerca del gioco non solo con il possesso. Dal 4-3-3 per arrivare a un 4-2-3-1 cucito addosso anche alla solidità di un’impostazione corale, con ritmo e intensità. Le quattro competizioni che impegneranno la Fiorentina in questa stagione – campionato, coppa Italia, Conference League e Supercoppa Italiana – spingeranno ancora una volta la squadra oltre i limiti. Lo scorso anno i viola hanno giocato in tutto 60 partite; il ’rischio’ per il 2023/2024 è di arrivare a toccare quota 64. Se lo augurano tutti, visto che significherebbe avere una squadra protagonista fino all’epilogo delle varie competizioni. Per fare questo servirà una squadra ’doppia’ con alternative importanti in ogni ruolo e le riflessioni in questo senso non finiranno certo con l’inizio delle gare ufficiali. Il mercato aperto ben oltre la prima di campionato lascia aperte tante porte. Insomma, 22 titolari che possano essere interscambiabili. Un esempio: sulla corsia di sinistra l’arrivo del giovane e interessantissimo Parisi darà una robusta mano anche in termini di qualità a capitan Biraghi, perno inamovibile dello scacchiere di Italiano. La linea è già stata tracciata. Ora il campo dovrà dare le risposte giuste. La Fiorentina, insomma, non è più una sorpresa, ma una squadra in cerca di robuste conferme.