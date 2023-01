La Fiorentina mette il muro: Dodò stringe i denti. Igor insidia Quarta

Meno dubbi per la difesa della Fiorentina. Dodò gioca, ma non è al meglio. Quarta parte avvantaggiato, ma Igor scalpita

La Nazione si sofferma anche sulla difesa della Fiorentina. Italiano non ha molti dubbi per quel reparto, con Milenkovic e Biraghi come certezze. Visto l'infortunio di Venuti, Dodò sarà titolare anche se non al meglio. Quarta avvantaggiato su Igor, ma la scelta può cambiare con molta imprevedibilità.