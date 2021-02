La Fiorentina lavora verso Udine, oggi il responso su Bonaventura

Filtrava un certo ottimismo, ma la giornata di oggi sarà decisiva per capire se Giacomo Bonaventura sarà disponibile per Udinese-Fiorentina domenica. Sono previsti infatti esami specifici alla caviglia per il centrocampista ex Milan. Nessun problema per Castrovilli, mentre Kokorin continuerà il suo lavoro di recupero dopo il problema accusato con l’Inter. Zero dubbi su Quarta: ormai si è preso la Fiorentina. Lo scrive La Nazione.