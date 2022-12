La Fiorentina lancia l’abbonamento “Pack 12 gare” per la ripresa del campionato

La società viola è pronta a far partire una seconda mini campagna abbonamenti in vista della ripresa della Serie A

La Fiorentina di Vincenzo Italiano è consapevole che l'inizio della seconda parte di stagione rappresenterà una tappa fondamentale nella rimonta in classifica, obiettivo da inseguire e provare a centrare in tempi brevi. Per questo, in una sorta di chiamata ai propri tifosi, il club viola ha deciso di aprire una campagna abbonamenti-bis denominata “Pack 12 gare”.