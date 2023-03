La Fiorentina invade Cremona: che entusiasmo per la Coppa Italia

I tifosi della Fiorentina si sono dati un virtuale appuntamento a partire dalle 16, con la coda che segnalava migliaia di utenti in attesa di accedere alla piattaforma per comprare i tagliandi. Ebbene, in dieci minuti i biglietti del settore ospiti (2465) sono andati completamente esauriti. Man mano che i sostenitori viola sono riusciti ad accedere al portale hanno deciso di spostarsi in altri settori. La Tribuna Laterale Nord ed il Settore Distinti Nord sono anch’essi andati presto sold-out. Un segnale preciso, essendo i due settori più vicini a quello riservato agli ospiti. I dati (anche se la conta precisa resterà difficile) raccontano che dovrebbero essere almeno altri 1.000 i tifosi della Fiorentina in possesso del prezioso biglietto per la gara dello ‘Zini’. Il totale porta a circa 3.500 tifosi pronti a mettersi in marcia di mercoledì e consapevoli di tornare a Firenze in piena notte. Lo riporta La Nazione.