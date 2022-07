La Fiorentina incontra Casini e Ignesti. Novità sul ritiro 2023?

La Fiorentina ha incontrato anche i sindaci di Bagno A Ripoli e Scarperia: possibile una collaborazione per il prossimo ritiro

In attesa della definizione sul futuro, la Fiorentina guarda anche avanti. È il caso di questi giorni, in cui la società ha svolto alcuni incontri burocratici, alla presenza del DG Barone (ieri tornato in Trentino).