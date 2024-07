La Fiorentina in Inghilterra: allenamenti al fresco nella contea di Lancashire

"Scende una leggera pioggia sul campo d’allenamento che la Fiorentina ha scelto per proseguire la sua preparazione in vista della prossima stagione. La contea è quella di Lancashire, nord ovest dell’Inghilterra. La struttura che ospita la squadra di Raffaele Palladino è immersa nel verde e solitamente accoglie le giovanili del Preston North End Fc. Uno dei club inglesi più antichi, tra i 12 che fondarono la Football League quasi 150 anni fa. Il Deepdale Stadium è tra gli stadi più antichi del mondo. Qui il calcio è una cultura prima che una immensa passione. Palladino raggruppa i suoi, la temperatura si aggira sui 18 gradi. Il campo è in erba naturale, in perfette condizioni. Qualche sorriso a seguito di una battuta nel discorso iniziale, poi via tra attivazione, scambi nello stretto, rapidità, una parte tattica. C’è un drone che sorvola il rettangolo di gioco e che servirà allo staff tecnico per riprendere ogni movimento per essere poi analizzato con Palladino. Curare il dettaglio, cercare di non trascurare niente in un momento cruciale. Quello dove il tecnico sta ponendo le basi per la stagione che verrà. I giocatori indossano il gps, per rilevare quanto e come hanno corso durante l’allenamento. Una sessione anche domani poi l’avvicinamento alle tre amichevoli che scandiranno il programma inglese. Quella di venerdì contro il Bolton, poi il giorno successivo col Preston e infine la sfida del 30 luglio con Hull City che chiuderà la tournée. Due anni fa Italiano svolse una parte di preparazione in Austria, stavolta il clima è quello tipico di una zona fresca e umida che potrà aiutare Palladino e i suoi anche sotto il profilo atletico dopo due settimane iniziali al 100% al Viola Park. Kean e compagni erano partiti nella tarda mattinata di ieri con un volo diretto a Liverpool. Poi un’ora in pullman per Preston: l’albergo dista soltanto 15 minuti dal campo d’allenamento. Distanze ottimali, in chiave recupero energie fisiche e mentali".