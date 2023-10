La Fiorentina ha vinto la scommessa con la Juventus: Arthur è rinato!

Dallo stadio Franchi fuoriescono le buone notizie. In primis c’è la scommessa vinta di Arthur. Deludente alla Juventus, praticamente fermo la scorsa stagione al Liverpool, il brasiliano era una grande incognita. Beh, adesso è il punto fermo del centrocampo, l’architetto che costruisce il gioco della squadra. Secondo il portale “Sofascore”, è il giocatore in Europa con la più alta efficienza di passaggi lunghi: 91%. Arthur mette in fila gente “scarsa” come Tchouameni del Real Madrid, Rodri del City, e Guardado del Betis, fermi all’87%. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.