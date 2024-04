La Fiorentina ha mollato il campionato, l’Atalanta no: che sfida per l’Europa

Fiorentina e Atalanta sono le uniche squadre ancora in corsa su tutti i fronti, segno che la loro stagione va considerata già adesso positiva. La Coppa Italia apre le porte anche all’Europa League, la Fiorentina può arrivarci pure vincendo la Conference mentre l’Atalanta conquistando l’Europa League salirebbe in Champions. In campionato la Fiorentina dà la sensazione di aver ceduto un po’, ha buttato via la vittoria con la Roma e ha perso col Milan, un punto in due partite in casa, però il settimo posto (buono per la Conference) è solo a tre punti e con la gara di Bergamo da recuperare; dopo la sconfitta in casa col Bologna, l’Atalanta invece ha ripreso a correre, pari a Torino con la Juve, trionfo al Maradona col Napoli, quattro punti in due trasferte e il quinto posto della Roma a meno due, con la partita contro i viola da recuperare. È diverso il momento così come la struttura, il livello delle due squadre. Basterebbe confrontare il reparto d’attacco per stabilire la chiara superiorità tecnica dell’Atalanta: De Ketelaere (6 gol, stasera non ci sarà), Miranchuk (3), Lookman (8), Scamacca (7) più Touré (1), senza contare Koopmeiners, capocannoniere dei nerazzurri con 11 reti, sul versante gasperiniano; di là Belotti (1 gol in 640'), Nzola (2 in 1.283'), Beltran (6), Nico Gonzalez (7) per Italiano. Totale: l’Atalanta ha segnato 54 gol, la Fiorentina dodici di meno. Lo riporta il Corriere dello Sport.