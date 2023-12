La Fiorentina ha il suo fattore K. Kayode è tornato e vuole l’azzurro

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola dedica un approfondimento a Michael Kayode, appena rientrato dallo stop di un mese per infortunio e subito decisivo in Conference col rigore procurato contro il Genk. Sono bastati 45′ per far rivedere...

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola dedica un approfondimento a Michael Kayode, appena rientrato dallo stop di un mese per infortunio e subito decisivo in Conference col rigore procurato contro il Genk. Sono bastati 45' per far rivedere gli sprazzi di qualità mostrati nella prima parte di campionato. Il ragazzo va forte, con lui tutta la squadra: oltre a corsa e forza, si legge, il giovane esterno sa portare anche entusiasmo, componente fondamentale per una squadra che rischia di normalizzarsi.