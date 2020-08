La Fiorentina guarda in casa Udinese. Due i giocatori nel mirino di Daniele Pradè

Come è noto, Fiorentina ed Inter sono propense a rinnovare lo scambio di prestiti di Dalbert e Biraghi. Secondo il Corriere dello Sport, sulla fascia sinistra serve però un altro giocatore, ed è per questo che nel mirino di Daniele Pradè è finito Ken Sema (26) (SCHEDA). Il congolese è reduce da un’ottima stagione all’Udinese anche se la proprietà appartiene al Watford, società comunque di Gino Pozzo. In Friuli la Fiorentina guarda anche per la mediana, alla ricerca di un elemento in grado di “amalgamarsi” bene con Pulgar. Tra i preferiti della società viola troviamo infatti Seko Fofana (SCHEDA) (25), oltre al “solito” Linetty (25) (SCHEDA). Non si smette di seguire nemmeno Francesco Cassata (23), di proprietà del Sassuolo (SCHEDA).