La Fiorentina gioca, ma col Verona arriva solo un pari

Fiorentina sfortunata: il treno per l'Europa si allontana

"Succede che nelle ultime tre partite la tua squadra costruisca, stazioni in maniera permanente nella tre- quarti avversaria e arrivi con facilità al tiro. E succede che nonostante questo, a fronte di prestazioni di qualità e di carattere, ti ritrovi con un solo punto in più in classifica e con una sconfitta nella semifinale d’andata di Coppa Italia. Ti chiedi il perché, ragioni sui numeri, provi ad aggiustare ciò che non gira come vorresti. Eppure la Fiorentina c’è, lotta, ci prova. Ma è come se il vento in faccia fosse forte, costante, sferzante. E oltre a essere molto fastidioso, rallentasse anche la tua corsa. È successo anche contro un Verona in gran forma e autore di un primo tempo davvero ottimo (...). E così la Fiorentina (con una gara da recuperare) adesso è ottava in classifica, a meno tre punti dalla Lazio".