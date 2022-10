Fiorentina formato Conference: in difesa il gran ritorno. Emergenza esterni

Italiano pensa alle scelte per la sua Fiorentina in vista della Conference League. Scarseggiano gli esterni, ma torna un gran difensore

La Fiorentina deve pensare all'impegno di Conference League contro l'Heart of Midlothian, gara decisiva per il suo destino europeo. I dubbi di formazione però non sono pochi, soprattutto sugli esterni. Ikonè è squalificato, Sottil ancora non è recuperato e lotta con questo problema alla schiena. Nico Gonzalez invece si è allenato e a Bergamo c'era e si spera nella possibilità di vederlo in campo. A centrocampo torna Amrabat e finalmente, è pronto a riprendersi le redini della difesa Nikola Milenkovic. Domani gli ultimi verdetti prima delle decisioni ufficiali. Lo riporta La Nazione.