La Fiorentina Femminile all’ultima chiamata in campionato: il derby con l’Empoli è decisivo

Mentre la Fiorentina starà ultimando le fasi di riscaldamento a Bergamo, sarà già iniziata a Monteboro la sfida fra Empoli Ladies e Fiorentina Femminile, derby toscano molto giovane, ma già una classica della Serie A Femminile. I precedenti sorridono nettamente alle viola, che hanno vinto le ultime tre partite di cui due trasferte e che nella loro breve storia hanno subito solo un gol dalle cugine, eppure in classifica è l’Empoli a stare davanti. Per le ragazze di Cincotta è l’ultima occasione: in caso di nuovo K.O., il treno di testa rischierebbe di allontanarsi ancora rispetto ai 14 punti attuali fra le viola e la capolista Juventus. Sarà Sabatino contro Polli: 8 gol per la bomber gigliata, 6 per la giovane attaccante azzurra.

