La Fiorentina e una condizione psicologica tutta da scoprire

Gol e assist, andata e ritorno. Le pause per gli appuntamenti delle nazionali regalano sempre grandi incertezze per gli allenatori che devono preparare le partite. A maggior ragione quando arrivano prima della lunga volata finale; differenza tra un finale di stagione da ricordare o uno da cancellare. E la Fiorentina non sfugge da questa regola non scritta con l'aggravante di una condizione psicologica tutta da scoprire. La scomparsa del dg Joe Barone è ancora troppo fresca per essere metabolizzata (forse non lo sarà mai) per non essere un elemento estraneo. Ma se da una parte ognuno elabora il lutto a modo suo, dall'altro è necessario focalizzarsi sui temi di campo. Certezze, dicevamo, e incertezze. Lo riporta la Nazione.