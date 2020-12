La Fiorentina è guarita? Ancora qualche ora e lo scopriremo. Ultime verifiche in mattinata

La scossa del gol di Milenkovic al 98′ contro il Genoa sarà veramente arrivata? Oggi lo scopriremo. La Nazione non nega che l’esame sia tosto, al netto dei problemi di spogliatoio l’Atalanta è superiore sul piano tecnico. Prandelli si è concentrato sullo stato d’animo di quei giocatori che si sono spenti via via, e il secondo tempo di sei giorni fa è parso molto incoraggiante al di là del gol subito da Pjaca. Ancora Ribery a sostenere Vlahovic, con qualche dubbio a destra viste le condizioni di Callejon. Le ultime verifiche andranno fatte stamani. Ci si è messa anche la sfortuna, ma Vlahovic ci proverà anche oggi. Prandelli è sicuro, anche le grandi hanno passaggi a vuoto, e bisogna sfruttarli.

Probabile formazione: la spunta Bonaventura. Caceres tallonato, occhio a Lirola e Venuti