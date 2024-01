La Fiorentina e Firenze ritrovano la Supercoppa: Commisso sogna

Ventotto anni fa quella pagina di storia bella, incredibile e indelebile. Supercoppa alla Fiorentina (agosto 1996) e Milan all’inferno in quella finale (turno secco) con un Batistuta da Oscar. Due gol, il famoso messaggio ’sparato’ alla telecamera, «Irina te amo» e poi la festa matta di Firenze. Di quella Firenze che si vide consegnare dalla Fiorentina una Supercoppa zeppa di orgoglio ed emozioni senza tempo. Ecco, è proprio su questo concetto di tempo, che la Fiorentina di oggi cercherà di riaccendere i riflettori su una Supercoppa che può riscrivere la storia viola. Ventotto anni dopo quel trionfo del 1996, infatti, Firenze ha una voglia matta di concedersi un bis che non sarà una passeggiata, assolutamente no, ma che proprio per questo può regalare alla Fiorentina una magia unica. Commisso sogna e con ansia aspetta che la sua squadra gli porti in bacheca qualcosa. Un trofeo, una coppa, appunto, e la Supercoppa 2024 è una strada da percorrere. Non sarà una finale secca, perché proprio da questa stagione la Supercoppa ha varato la regola della Final Four, ma la finale, quella che deciderà il nome della squadra numero uno, è distanza solo una sfida. La sfida di domani sera, a Riad, contro un Napoli che in questa stagione è già stato preso a schiaffi dalla Fiorentina. Rocco, Firenze, Italiano, tutti ci credono ma bisognerà essere straordinari. Proprio come lo fu quella Fiorentina di Ranieri, 28 anni fa. Lo riporta la Nazione.