La Fiorentina è diventata più efficace, ma quando concede sono guai

Anche perché, e qua veniamo all’altro tarlo che «consuma» i pensieri del tecnico, la sua Fiorentina quando concede prende (quasi) sempre gol. Sono i numeri a dirlo: un tiro in porta concesso al Genoa, e una rete subita. Un rigore a sfavore con il Rapid, e un gol. Stesso discorso col Lecce: due tiri subiti, e due gol. Certo, qualche passo in avanti si vede. In campionato per esempio dopo due partite i viola hanno il miglior attacco (6 reti, come il Milan) ma soprattutto (con 0,32 gol per tiro) sono al momento i più efficaci della serie A. Tutto il contrario rispetto a quanto accadeva lo scorso anno eppure, una sinistra similitudine c’è. Con una premessa: siamo solo all’alba della stagione e trarre qualsiasi tipo di conclusione sarebbe sbagliato. Anche perché i primi segnali in verità sono stati incoraggianti. Basta pensare alla prova di Nzola a Marassi, o all’ottimo esordio dal primo minuto di Beltran. Lo riporta il Corriere Fiorentino.