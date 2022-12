La Fiorentina è da amichevole, Cabral no: i tristi numeri del brasiliano

La Fiorentina vola nelle amichevoli, ma Cabral rimane a terra. Il brasiliano continua a non ingranare e il tempo passa

La Nazione si sofferma sui numeri di Arthur Cabral in queste cinque amichevoli della Fiorentina. Sono arrivate tutte vittorie, 20 gol segnati e 2 subiti. In tutto ciò, il brasiliano non sembra entrare nel vivo del gioco viola.