La Fiorentina è compatta e il segreto è il dialogo

Il gruppo, partendo dalle parole di Biraghi, ha metabolizzato il colpo all'orgoglio di ognuno dei componenti e adesso è pronto per dire la sua in campo.

Dialogo, è questo il segreto della Fiorentina targata Vincenzo Italiano. Lo era quando le cose andavano bene, immaginatevi adesso che la crisi è dietro l'angolo. Il gruppo, partendo dalle parole di Biraghi, ha metabolizzato il colpo all'orgoglio di ognuno dei componenti e adesso è pronto per dire la sua in campo. Questo è quello che spera Italiano ma non solo. Partendo da domenica, la Fiorentina dovrà dare delle risposte importanti. Come sottolinea La Nazione, il tecnico viola si aspetta da Arthur, Nico e Bonaventura il cambio di passo richiesto. Ci provano, è vero ma tutti sembrano essere a corto di energia. Inoltre, questa settimana sarà utile per inserire all'interno del gruppo il "Gallo" Belotti. Con la speranza che sia lui l'antidoto alla crisi della Fiorentina.