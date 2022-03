La Fiorentina “docet”: dopo la sconfitta, c’è sempre una reazione da campioni

A Firenze c'è aria di riscatto e questa Fiorentina vuole ripartire per puntare a quel sogno che si chiama Europa

La sconfitta contro la Juventus ha lasciato tanta amarezza, quanto tanta rabbia tra il gruppo viola. Inevitabilmente, perdere in quel modo, dopo una gara dominata non può che toccare nel profondo l'animo della Fiorentina che adesso, è chiamata a reagire.

Come evidenziato da Repubblica, la squadra di Italiano ci ha abituato ad alcune sconfitte, ma allo stesso tempo, ha sempre reagito con forza e determinazione. Ecco quindi, che oggi alle 15.00 contro il Verona, la Fiorentina dovrà scendere in campo con tutta la rabbia e la determinazione di chi deve riscattarsi. Le prestazioni ci sono state, sia con il Sassuolo e sia con la Juventus, ma adesso serve il risultato, unico mezzo per ripagare il lavoro svolto da questo gruppo. L'Europa è lì, inutile nascondersi e questa Fiorentina merita di giocarsi quell'obiettivo fino alla fine del campionato. Certo, ci sono anche gli avversari e il Verona non è una squadra facile da affrontare, anzi. Ma ciò, non può ledere le certezza di una squadra che ha sempre reagito a ogni tipo di difficoltà, contro tutto e tutti. C'è voglia di riscatto a Firenze e quest'oggi la missione Europa dovrà ripartire.