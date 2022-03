Italiano: “Piatek? Non è solo colpa del centravanti, obiettivo Europa concreto”

Le parole di Vincenzo Italiano prima di Fiorentina-Verona

Redazione VN

Alla vigilia di Fiorentina-Verona il tecnico viola Vincenzo Italiano ha preso la parola in sala stampa per presentare i temi della sfida di domani: "Andiamo in campo per dimostrare tutto il nostro valore, se affrontiamo tutti con la determinazione possiamo fare grandi cose, ma ci sono stati alti e bassi: alterniamo prestazioni non all'altezza con altre grandi, ma dalla Juve ci è mancato solo il risultato. Nico Gonzalez? Non ha giocato perché è stato tre giorni con la febbre e senza allenarsi. E' stato un eroe, lo abbiamo riempito di farmaci, ha fatto un allenamento e mezzo in otto giorni. Piatek? L'altra sera contro la Juve ha trovato Danilo e De Ligt di un alto livello, ci sono momenti in cui fai fatica a ricevere palloni puliti e gli avversari sono concentratissimi e altri momenti in cui si è fatto trovare nel posto giusto come a Spezia. Mi ha colpito la sua professionalità e la sua voglia nel nostro sistema di gioco. In due partite abbiamo tirato in porta 40 volte e segnato solo un gol, non è un problema del centravanti ma di tutto il reparto offensivo.

Il mio cruccio è quello di creare tanto e concedere poco ma non concretizzare quello che abbiamo fatto nelle ultime partite ma è una questione di convinzione di essere decisivi e sfruttare tutto quello che ti capita. Non è scontato creare tante occasioni da gol, ma dobbiamo pensare che la palla che ti capita in un certo momento sarà l'ultima della partita. Il problema è nel momento in cui non si esprimerà come sta facendo, ma siamo in crescita e consapevoli dei nostri mezzi, facciamo prestazioni e sono fiducioso e spero che finalmente parlerò dei miei attaccanti esterni decisivi e che segnino un gol. Fiorentina da Europa? Stiamo in quella posizione e lotteremo fino alla fine per cercare di stazionare in quelle zone di classifica. Non siamo partiti con questo obiettivo ma se saremo più bravi di quello che qualcuno pensava sarà merito nostro. Se giochiamo come contro la Juve ne perderemo poche, lavoriamo per difendere quello che di buono abbiamo fatto, dobbiamo lottare per difendere questa posizione e se miglioriamo quelle poche lacune che abbiamo. Siamo contenti e felici, la classifica ci soddisfa e con le unghie difenderemo questa posizione.

Castrovilli? Lo vedo in grande crescita, consapevole ancora di più dei suoi mezzi, e ne ha veramente tantissimi. Nelle ultime 2-3 è stato quello che tutti noi ci aspettiamo, contro la Juve è stato brav perché Arthur e Rabiot sono avversari tosti. Uno come lui non può non alzare il livello delle prestazioni e sono convinto che può tirare fuori assist, gol e partite dove può essere ancora più presente nella gestione della palla. E' un ragazzo che ascolta, è consapevole anche quando sbaglia e può essere la ciliegina sulla torta. Verona? E' una squadra che in verticale fa paura, quando gioca con i due attaccanti che attacca la profondità e trequartisti ed esterni che accompagnano l'azione. Ha abituato tutti a prestazioni di livello, giocano bene e sono in grande fiducia e l'attacco alla profondità è un'arma che loro sfruttano bene. Tudor sta dimostrando grandi capacità, complimenti a loro perché hanno disputato campionati di livello.

Odriozola? Non è a disposizione, ha un fastidio al ginocchio che lo farà recuperare settimana prossima. Dragowski-Terracciano? Quando ho detto 'ci penserò stanotte' abbiamo vinto, significa che farò così. Igor? Mi fa piacere parlare di lui. Abbiamo tanti giocatori in fase di miglioramento, anche lui ha grandi margini enormi sotto il profilo del palleggio e una grande fisicità. Sono contento per come approccia la settimana e come si allena: è un professionista serio e va bene così. E' la Fiorentina di Italiano? Mercoledì i ragazzi hanno giocato alla pari con una delle migliori squadre d'Europa, in alcuni momenti siamo stati anche molto superiori, se continuiamo a tirare fuori queste prestazioni possiamo ambire a risultati importanti, il pelo nell'uovo sta tutto nel concretizzare la situazioni che creiamo".

