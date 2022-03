Dal CS: Nico Gonzalez si allena in gruppo! Odriozola verso il forfait

Nico c'è, Odriozola verso la convocazione ma non scenderà in campo. Il punto dal Centro Sportivo

La Fiorentina, come riporta Radio Bruno, si è allenata in mattinata al Centro Sportivo in vista della partita contro il Verona di domani alle 15 e i giocatori sotto la lente di ingrandimento sono due: Alvaro Odriozola e Nico Gonzalez. Il primo sta migliorando dopo il trauma al ginocchio subito contro la Juventus, non ha ancora lavorato in gruppo e difficilmente lo vedremo in campo domani. Le condizioni dello spagnolo stanno migliorando ed è possibile anche una convocazione, ma riposerà in vista dei prossimi impegni e difficilmente lo vedremo in campo nei 90 minuti. Spazio e fiducia dunque a Venuti, che dovrà riscattare l'autogol sfortunato di mercoledì.