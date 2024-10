Fiorentina difendi Beltran: l’argentino ha bisogno di fiducia

Lucas Beltran finora si è visto solo a tratti, ma domenica è entrato con energia nel finale di una partita complicata. L'argentino sembra destinato a essere l'alternativa a Kean, con poche opportunità, a meno che il tecnico non opti per una formazione con due punte di ruolo.

La trequarti è già molto affollata, anche se l'ex River Plate ha dimostrato di poter giocare anche lì. In estate si parlava di un suo possibile prestito in Grecia, ma l'affare non è andato in porto. Considerato l'importante investimento fatto per acquistarlo dai Millionarios, la società deve ora puntare su di lui, dando fiducia al "Vikingo". Lo riporta la Nazione.