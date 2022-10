La Fiorentina di Italiano e il vuoto lasciato da Vlahovic e Torreira

Che qualcosa non stia funzionando in questa Fiorentina è palese. Basta dare uno sguardo a numeri. I viola sono quarti in campionato per totale di tiri effettuati, primi per cross effettuati, primi per corner battuti, primi per possesso palla, ma cosa manca? La concretezza. Sì, perché su 153 tiri effettuati, solo 45 sono finiti nello specchio della porta.

Italiano in estate ha firmato un contratto fino al 2024 con opzione in favore dei viola fino al 2025. Per tutto il mercato estivo si è parlato di scelte condivise, eppure qualcosa sembra non funzionare. Il vuoto nella squadra lasciato da Vlahovic e Torreira è evidente. Non è facile perdere i due migliori giocatore della rosa e poi sostituirli. Al posto del serbo è arrivato Cabral che dopo 8/9 mesi non ci ha fatto vedere ancora niente. Jovic è un calciatore che non gioca da praticamente 2 anni. Le qualità non le mettiamo in discussione, ma serve tempo. A noi serviva qualcosa di pronto. Come scrive la Repubblica, la Fiorentina è diventata prevedibile. Gli avversari l'aspettano e poi la colpiscono a freddo quando meno se l'aspetta. Basta vedere i quattro gol con la Lazio. Anche chi entra dalla panchina non riesce mai a dare quel qualcosa in più. Ognuno ha le sue responsabilità, ma adesso c'è il bisogno di assumersele e riprendersi da questa sbandata.