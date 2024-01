La Fiorentina deve invertire la rotta, il più velocemente possibile

Se è vero che «chi ben comincia è a metà dell’opera», per la Fiorentina, sarà bene invertire la rotta il più alla svelta possibile. Dopo un 2023 chiuso correndo a cento all’ora infatti, l’inizio di 2024 non poteva essere peggiore. Certo, c’è stato il successo ai rigori sul Bologna, ma nei 90’ i viola devono ancora trovare la prima vittoria: quattro gare, due sconfitte (contro Sassuolo e Napoli, in Supercoppa) e due pareggi. Uno (sofferto) con l’Udinese e l’altro, appunto, contro la formazione di Motta. Ma non è solo questione di risultati. Per capire quanto siano profonde le difficoltà bisogna scavare più a fondo, tenendo conto che nel frattempo le altre (Lazio, Atalanta, perfino la Roma) si son rimesse a correre e che la classifica, quindi, si è accorciata. Lo riporta il Corriere Fiorentino.